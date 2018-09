La maestra del nene asesinado en Chaco desmintió la campaña de los trolls del Gobierno

La maestra del nene asesinado en Chacotuvo que salir a desmentir la campaña de los trolls del Gobierno.

Patricia Ramírez, maestra de Ismael, contó la verdad sobre la muerte del niño. "Esas fotos no correspondían a Ismael. Era un niño como cualquier otro, iba a la escuela, compartía con sus compañeros, tenía buen trato con los docentes", afirmó en Radio 10.

El macrismo invierte más de 200 millones de pesos del presupuesto en difamar opositores y burlarse de muertes que complican a Macri. Ahora salió a mostrar fotos falsas para intentar mostrar que Ismael era un delincuente.

Embed #Chaco enserio se estan quejando de que haya muerto un chico asi? Enserio? Portando armas de fuego. Un chorro menos pic.twitter.com/qBpHydi7av — Stupid world™ (@estupido_mundo_) 5 de septiembre de 2018

Embed El niño de 13 años, que salió armado a saquear en Chaco, murió por un tiro TUMBERO, en una provincia gobernada por PEPPO, que es Peronista y donde NUNCA gobernó MACRI. pic.twitter.com/r8RVuOTgSL — Alejandro Fidela (@Alefidela) 4 de septiembre de 2018

Embed BOMBAZO: ERA UN DELINCUENTE



Es Ismael Ramírez, el nene asesinado ayer en un saqueo en Saénz Peña, Chaco. En su Facebook escribía: "Yo tomo droga y meto caño".



Acá lo ven armado UNO MENOS. pic.twitter.com/Ly42po6WF0 @ChauOperetaK pic.twitter.com/F3QER7Ohj5 — Jorge (@horus09944) 4 de septiembre de 2018

"No tenía una familia bien constituida porque estaban pasando una situación difícil. Me dolió cuando publicaron esas imágenes que son falsas, que le atribuían cosas que no eran. El era criollo su mamá es qom, su papá no", dijo la maestra.

Agregó que "Ismael viene de una familia humilde, su papá no está con ellos, su mamá se hizo cargo de todo, hace unos años sufrió un golpe muy fuerte la familia cuando uno de los hermanos de Ismael se suicidó".

Y cerró: "Hay distintas opiniones, yo me quedo con lo que contó la familia. Una tía contó que él se fue a buscar a su mamá que estaba en el barrio donde ocurrieron los hechos, él vivía lejos de ahí. Se fue a buscar a su mamá con un hermano mayor, al cruzar por esa zona recibió el balazo, la policía no estaba en el lugar".