Las complicaciones meteorológicas complicaron el funcionamiento del predio. Vecinos acusaron que la pista no cuenta con las condiciones de seguridad para operar.

La inauguración del aeropuerto de El Palomar que estaba prevista para no se puedo concretar debido a que el lugar no estaba preparado para afrontar las condiciones climáticas. El primer vuelo de Flybondi tuvo que desviarse y aterrizó en Ezeiza.

Estaba estipulado que el vuelo de la low cost llegara alrededor de las 06:30, procedente de Córdoba. Finalmente arribó a Ezeiza a las 09:53. Los vecinos de la agrupación "StopFlybondi" denuncian que la tormenta terminó evidenciando la falta de seguridad del predio.

En declaraciones a Página/12, el abogado Lucas Marisi afirmó que con este hecho “quedó demostrado que El Palomar no está en condiciones de operar", al tiempo que remarcó que "no fue un tornado, sólo fue una lluvia y el avión no pudo aterrizar".

Desde la empresa minimizaron lo sucedido: "En El Palomar había una metereológica abajo de los mínimos y por eso se tomó esa decisión . Vamos a cumplir con la ley y darle comida y lugar a los pasajeros", afirmó Julian Cook, CEO de Flybondi.

La semana pasada, la jueza federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Martina Forns autorizó el inicio de las operaciones en El Palomar, que estaban en duda por un recurso de amparo presentado por vecinos de la zona para impedirlas. La Justicia permitió un máximo de tres despegues y aterrizajes diarios en esa terminal aérea, ubicada en el oeste del Gran Buenos Aires.