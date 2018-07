La actriz Jimena Barón escribió un contundente mensaje acerca de la necesidad de entender que los cuerpos que se ven en las redes sociales y la televisión "no representan la vida real". El mensaje apareció luego de que diferentes portales subieran notas sobre la celulitis de Wanda Nara, si bien Barón aclaró que su posteo no tenía que ver con eso puesto que "ninguna mujer con celulitis necesita que nadie se solidarice".

"Las marcas, revistas, productoras y demás nos quieren lindas, nos cuidan la luz, los planos, las fotos, nos retocan o nos dicen en qué horario luce mejor la piel para las fotos además de ponernos filtros y luego en edición Photoshop", explicó Barón.

Y continuó: "En Instagram pasa algo parecido, yo no soy de retocar las fotos (me he sacado granos y ojeras eso si) pero no el cuerpo. Ahora...¡soy fantástica con la luz! Debo admitir...algunas fotos son súper espontáneas y otras una búsqueda agotadora de la toma perfecta".

"Chicas, el juego de las fotos lindas esta genial pero por favor sepan: no es la vida real. Querer verse linda para una sentirse bien esta genial, un molde perfecto de linda no está nada genial. Aquí yo recurrí a la famosísima y más chota luz dicroica para presentarles a mi celulitis en su máximo esplendor", compartió la artista.

Y concluyó: "Recuerden que seguiré jugando a subir las fotos más lindas pero también recuerden que éste es mi culo bajo la fucking dicroica y lo amo también".