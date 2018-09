La lamentable teoría de un consultor sobre los votantes de CFK

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El analista político Jorge Giacobbe estuvo como invitado en el programa "La Mirada" de Roberto García, y pronunció una disparatada teoría sobre el núcleo de votantes de la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Cristina es un universo que es muy fácil de explicar. Los 30 puntos de ellos, tan claro 8 % de homosexuales, beneficiados absolutos. La democracia es un sistema por el cual el beneficiado vuelve a votar por el mismo que lo benefició", expresó el consultor.

Y continuó: "No digo que no haya un miembro de esa comunidad que vote por Mauricio. En general, la comunidad tiene una clara tendencia al agradecimiento: amas de casas, personal doméstico, profesores universitarios que tuvieron los sueldos más altos de su historia, jubilados que no aportaron nada y se jubilan. Todo ese universo hace un 15 % de beneficiarios absolutos de la gestión".

Para Giacobbe, el 6 % son votos ideológicos, personas que vienen de los 70 y lo que falta es la corrupción que son beneficiarios absolutos. Por supuesto La Cámara Argentina de la Construcción quiere que Cristina vuelva.

Y concluyó: "La Argentina hiper corrupta es absolutamente cristinista: La policía, la justicia, la Cámara Argentina de la Construcción. Son 10 puntos tranquilamente".