La lamentable acusación de Fernando Burlando contra Luciana Peker

Fernando Burlando, quien asumió la defensa del actor Juan Darthés, denunciado por violar a Thelma Farin en el 2009 en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45, tuvo un lamentable discurso contra la periodista Luciana Peker, especializada en género, que acompañó a la joven durante todo el proceso de la denuncia.

En el programa Intrusos, Peker y Burlando se cruzaron al aire y ella lo señaló por defender a un violador. La periodista, que tiene 20 años de trayectoria de defensa y acompañamiento de víctimas de violencia de género, fue acusada por el abogado que buscó correr el eje del debate y la acusó de sólo preocuparse por las actrices y no por todas las mujeres que sufren violencia, lo que no logró.

"¿Sos abogada o periodista?", preguntó Burlando desde el móvil, a lo que Peker respondió que "éste es el problemita: cuando te están diciendo ésto no te están diciendo si sos abogada o si sos periodista, ¿sabés lo que te está diciendo? Teneme miedo".

Burlando se escudó en que "cualquier persona necesita ser defendido por un abogado porque sino los procesos no llegarían absolutamente a nada", pero Peker le respondió que "busqué cuidar a Thelma de abogados como vos y me gustaría que no hagas esta defensa" de Darthés.

Burlando preguntó "¿cuál es el cuidado?" que tiene que tener la actriz respecto a su persona, a lo que la periodista le respondió que él hace "juicios millonarios", que no buscan el bien de la víctima sino el rédito económico.

Además, Peker aseguró que Burlando la "intimida" y él le respondió, chicaneramente, que "tal vez te intimidará mi inteligencia". La periodista refutó que "me intimida el poder" que representa y que está detrás de su persona, lo que fue negado por el abogado de Darthés, acusado por violador.

Después de que el abogado diera una lista de las mujeres que defendió ante casos de abuso, Peker le marcó la contradicción con el hecho de defender a un violador y le preguntó "¿qué vas a hacer ahora?", después de escuchar su testimonio. "Es problema mío, no es problema tuyo".

Finalmente, el abogado aseguró que "lo de Thelma es fantástico pero ésto no se termina en actrices" porque "la mujer en general, el género es atacado, vapuleado, ha sido pisoteado durante años" y acusó a la periodista de sólo ocuparse de las actrices "pero hay más mujeres"

"Mi preocupación son las actrices? Tengo 20 años de defender a niñas...", concluyó tajante Luciana Peker.