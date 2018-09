La Justicia y el FMI ponen en jaque el modelo de endeudamiento de Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El fiscal Jorge Di Lello apeló el cierre de la denuncia contra Mauricio Macri por abusar de sus funciones al endeudar al país con el FMI por U$S 50.000 millones. Le señaló al juez Julián Ercolini que se basó en una ley derogada para desestimar la denuncia penal y le pidió a la Cámara Federal que le permita investigar al Presidente. Se trata de un expediente sensible que puede derribar el acuerdo por inconstitucional. A la par, el organismo multilateral frenó el desembolso adelantado de U$S 3.000 millones que pide el Gobierno hasta que no se cierre un nuevo acuerdo.

Macri y su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se arrogaron facultades legislativas sin la debida autorización constitucional para firmar el 7 de junio un crédito condicionado con el Fondo. Así lo denunciaron penalmente Claudio Lozano y Jonathan Valedero, quienes no contaron con la oportunidad de acercar documentación al juzgado, dado que Ercolini cerró la causa antes de que sea ratificada.

"Esta no es una causa cualquiera. En efecto, se trata de un tema de extrema gravedad que no puede ser resulto imprudentemente y que en el futuro puede ocasionar daños políticos, jurídicos y económicos a la Nación", reflexionó el fiscal en el escrito que presentó hoy, al que pudo acceder este medio. "La producción de prueba demostrará inequívocamente la caducidad de la norma alegada" por el magistrado, agregó.

Es que, tal como reveló El Destape con documentos respaldatorios, el juez citó una norma caduca para justificar la desestimación de la demanda que complica las negociaciones del Gobierno con el FMI. Ercolini se respaldó en una ley de 1992 (la de administración financiera) derogada por la Constitución Nacional de 1994. Arguyó que le otorga nueva vigencia la incorporación de esa norma en el anexo del Digesto Jurídico Argentino de 2014. Se trata de un fundamento vacío, dado que el DJA nunca fue sancionado por las dos cámaras del Congreso y, entonces, no cuenta con validez jurídica.

El Congreso tiene la atribución de delegar facultades al Ejecutivo con plazos y objetivos claros, dentro de las cuales se incluye la de contraer empréstitos. Sin embargo, ésto no sucede desde 2009, lo que se extendió por sólo un año. El fiscal le esgrimió al juez que usar en su fallo el artículo 60 de la ley 24.156 (de administración financiera) resulta "un fundamento traído por los pelos en la resolución cuestionada, ya que dicho párrafo se encontraba derogado".

Al enterarse de la desestimación, el miércoles pasado los denunciantes le remarcaron al juez que "tal desconocimiento del derecho es sumamente grave". "Para salvar a Macri y al FMI, Ercolini no encontró ninguna ley del Congreso vigente que lo autorizara a firmar el acuerdo. Tuvo que remitir a un Digesto que no tiene existencia jurídica, a proyectos de ley presentados y a sostener que la norma caduca no fue derogada, algo absolutamente innecesario", detallaron en un comunicado conjunto.

Dujovne continúa las negociaciones para que el Fondo adelante el segundo desembolso, después de que el Gobierno dilapidara los primeros U$S 15.000 que giró el organismo a mediados de año. Para conseguir ésto, la directora gerente, Christine Lagarde, exige un mayor ajuste al ya brutal organizado por Macri. Los recortes generaron una recesión del 2,4% y que la inflación proyectada para este año sea del 42%, lo que nubló la utópica meta del 12%.

Este expediente que tramita en Comodoro Py puede frenar los condicionamientos del FMI si logra probarse la inconstitucionalidad del documento firmado por Macri. Todo indica que será sencillo para el fiscal hacerse de las pruebas, siempre y cuando el juez no vuelva a tomar decisiones repentinas.

En los casi tres años de gobierno, Cambiemos apoyó su modelo agroexportador y financiero en el mega endeudamiento. Cuando se elevaron las tasas internacionales, el Ejecutivo acudió al FMI para pedir U$S 50.000 millones, que ya desembolsó U$S 15.000 millones. Los intentos de Dujovne de que el ente adelante la segunda transferencia fueron vanos hasta el momento, ya que el equipo técnico precisó que no lo realizarán hasta tanto esté cerrado un segundo acuerdo.

