La Justicia rechazó las excarcelaciones de Lázaro Báez y Fernando Esteche

Tras la liberación del exvicepresidente Amado Boudou, la Justicia rechazó los pedidos de excarcelación presentados por el empresario Lázaro Báez, en juicio por la "ruta del dinero K", y por el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, detenido por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa AMIA.

Ambos imputados habían solicitados la excarcelación en distintas causas tras la suerte que obtuvo el ex vicepresidente en el caso Ciccone Calcográfica, indicaron a NA fuentes judiciales. Las dos juezas que hicieron lugar esta semana a la liberación de Boudou, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñíguez, son las mismas que rechazaron ahora el mismo planteo realizado por Báez junto al voto del tercer magistrado, Néstor Costabel.

El pedido de Báez, quien actualmente afronta el juicio por una megacausa de lavado de dinero, fue desestimado "in limine" por los tres jueces, esto es sin examinar los argumentos de la defensa. No obstante, en este caso el fiscal se había opuesto al pedido de excarcelación del patagónico, lo que no ocurrió en el expediente de Boudou, donde sí dictaminó a favor.

En el caso de Esteche, fue detenido en primera instancia por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA y se lo acusa de encubrir a los funcionarios de ese país acusados de cometer el ataque en 1994.

Fue el Tribunal Oral Federal 8 el que rechazó ahora el pedido de Esteche, pues ya registra una condena por intimidación y amenazas, con lo cual se prevé que siga detenido hasta el juicio oral y público.

El rechazo a la libertad de Esteche fue firmado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Jose Tasara y José Michillini, quienes tomaron en consideración los antecedentes condenatorios del ex líder de Quebracho.