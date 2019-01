La Justicia le puso una perimetral a Nazarena Vélez para que no se acerce a Fede Bal

En el marco de que muere una mujer cada 37 horas por violencia de género, la Justicia fue rápida esta vez para autorizar una perimetral que pidió el mediático Federico Bal contra la mediática Nazarena Vélez para que no se crucen a menos de 300 metros.

El Juzgado de Familia N° 5 de Mar del Plata le hizo lugar a la presentación judicial que realizó el hijo de Carmen Barbieri.

La medida impide hasta el 15 de julio de 2019 que se acerquen a menos de 300 metros del domicilio del otro y de los lugares donde pudieran encontrarse, como los sitios de trabajo o de esparcimiento.

"Se ordena el cese de los actos de perturbación o intimidación y la restricción de acercamiento mutua entre la señora Nazarena Vélez y el señor Federico Bal", asegura el texto.

Además, se dicta "el cese y/o abstención de la realización de todo acto violento, sea de carácter físico, psicológico o emocional y por cualquier medio que sea, aun medio de comunicación telefónica amén de aquellos que se utilizan vía Internet, whastsapp, Facebook y Twitter".

El periodista Ángel de Brito publicó el documento y Vélez no tardó en contestar. "No puedo creer cómo se usa a la Justicia en un tema tan delicado donde muere todos los días una mujer por violencia de género y este ENFERMO pone una restricción a una persona que NO SE CRUZA NI VE HACE CASI 3 AÑOS. ¿Alguien tomó conciencia del circo mediático de este tipo usando esto?", apuntó.