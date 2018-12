SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El fiscal federal Federico Delgado imputó al senador radical Juan Carlos Marino luego de que la empleada del Congreso Claudia Mabel Guebel lo denunciara por acoso sexual. También resultaron imputados dos asesores de Marino, Pedro Fiorda y Mario Amarilla.

Delgado solicitó al juez Ariel Lijo que ordene medidas de prueba, pidió citar a testigos e invitó al propio Marino para que aporte su celular, puesto que Guebel declaró que el senador la acosaba a través de su celular.

"La primera vez que me presenté en el despacho de Marino, me hizo pasar a su oficina donde se encontraban varias asistentes que al notar mi presencia automáticamente salieron del despacho. Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café", relató Guebel.

El fiscal pidió como medidas que la denunciante declare en Cámara Gesell para ampliar sus dichos, sobre todo en referencia al período temporal en que habrían ocurrido los hechos y todavía no esta precisado, y para consultarla sobre si quiere aportar las comunicaciones que dice haber recibido mediante mensajería de WhatsApp.