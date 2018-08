La Justicia electoral revocó la intervención del PJ: vuelve Gioja

La Cámara Nacional Electoral decidió el levantamiento de la intervención del PJ, que había sido dispuesta por la jueza Servini y había puesto a Luis Barrionuevo como mandamás del partido. Ahora, el sanjuanino José Luis Gioja vuelve a su cargo de presidente del PJ, que hoy tendrá una reunión de su mesa de Acción Política.

El fallo, firmado por los jueces Corcuera y Dalla Vía, establece el fin de la intervención y critica a la decisión de la jueza Servini. "Se prescindió de dar participación al Ministerio Público Fiscal y a las propias partes afectadas, así como que dicha intervención fue decretada haciendo lugar a un pedido de “medida cautelar autosatisfactoria”, destaca, en tono crítico, el fallo.

Asimismo, los camaristas afirman que "la señora juez no evalúa concretamente la acreditación de dichos presupuestos, sino que tan solo hace propias las manifestaciones efectuadas por los actores en su presentación inicial de fs. 1/6, para sustentar el pedido de intervención".

A su vez, resaltaron que Servini "no logra demostrar, desde ningún punto de vista, que el partido de autos se viera inmerso en un nivel de controversia tal que no pudiera solucionarse por otro camino que no fuera el de la intervención judicial".