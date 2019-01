SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Debido a los ruidos molestos y a que el lugar no está habilitado para fiestas, el restó Casa Babel, que pertenece al ex tenista Juan "Pico" Mónaco y queda en la ciudad uruguaya de Punta del Este, está a punto de ser clausurado si no presenta los papeles correspondientes que acrediten que cuenta con habilitación. Los vecinos de Punta del Este ya realizaron varias denuncias contra el bar del tenista.

Según adelantó C5N, el ex deportista se presentó en la Municipalidad de la localidad uruguaya para solucionar la situación, pero “pidió ver al intendente sin pedir audiencia” a lo cual “la persona que se encarga de estas cuestiones aclaró que por más que sea 'Pico' Mónaco, tiene que ser tratado como cualquier hijo del vecino y no puede pretender que se presente como si nada”.

Si la pareja de Carolina Ardohain no presenta los papeles correspondientes “deberá pagar una multa de 77 mil pesos y si la fiestas continúan, no solo pagará la multa, sino que le clausurarán totalmente Casa Babel”.

“En la intendencia no lo quisieron atender sin un pedido de reunión previo y los vecinos están enojados y no van a dejar de denunciar el lugar”, concluyó el canal de noticias.