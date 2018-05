La Justicia cerró la investigación contra Mauricio Macri por el memorando con Qatar, luego de que el fiscal general Germán Moldes no presentó argumentos para que continúe. El acuerdo fue firmado entre el Gobierno y el país árabe en 2016 para enviar dinero de la ANSES a una guarida fiscal, desde donde ambas naciones planeaban invertir en Argentina.

La Cámara de Casación declaró mal concedido el recurso interpuesto por Moldes, representante del Ministerio Público Fiscal en la Cámara de Apelaciones, apoyado luego por su superior jerárquico, Raúl Pleé. El fallo lleva la firma de los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa.

El memorando había sido revelado por El Destape en noviembre de 2016, cuando una delegación encabezada por Gabriela Michetti viajó a Qatar para rubricar el documento por el que se comprometieron a transferir U$S 300 millones a una offshore, que recibiría otros U$S 1.000 millones de la nación asiática. El objetivo final suponía invertir desde allí en Argentina durante tres años, pero la operatoria planeada era tajantemente ilegal, ya que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES no puede enviar dinero al exterior sin autorización previa. Los intermediarios que hicieron posible el acercamiento entre los gobiernos fueron el ex tenista Gastón Gaudio y su amigo financista Diego Nicolás Rosendi.

Luego de la publicación, un grupo de diputados encabezado por Guillermo Carmona y la Fundación por la Paz denunciaron el acuerdo en sede judicial. El juez de instrucción Daniel Rafecas lo desestimó porque no se consumaron los delitos, lo que fue apelado por la fiscal Paloma Ochoa, quien argumentó que los funcionarios negociaron condiciones con el pleno conocimiento de que eran ilegales.

El fiscal general sorprendió al apoyar este recurso contra el Gobierno, ya que fue quien había desistido en perseguir por coimas al jefe de la Inteligencia, Gustavo Arribas, y lo justificó incluso después de que un arrepentido admitiera haberle pagado sobornos al amigo del Presidente.

La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de Moldes por Qatar, por lo que volvió a presentarse, pero esta vez ante Casación. En el fallo del lunes, los magistrados de la máxima instancia penal federal describieron que el funcionario del Ministerio Público “limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes sin tomar a su cargo rebatir los fundamentos de la resolución que censura”.

“Las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación, no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”, había planteado Moldes, sin argumentarlo.

Por esto, Casación resaltó que “de estas huérfanas manifestaciones se advierte que resulta inidóneo el escrito presentado, puesto que el fiscal no ha intentado mínimamente confutar las razones argumentativas brindadas por el a quo (NdR: Daniel Rafecas) en la resolución atacada para demostrar la arbitrariedad que alega”.

El Gobierno había decidido cerrar filas, cuando la Oficina Anticorrupción no tomó medidas contra los funcionarios, sino abrir expedientes para consultarles a segundas líneas por su participación en el acuerdo, como había mostrado El Destape.

Lo mismo había sucedido en el Congreso, donde la comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, presididas por el oficialista Néstor Braillard Poccard, no hizo lugar a los múltiples pedidos de la oposición para citar a los funcionarios involucrados.

