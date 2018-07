La irónica crítica de Vernaci contra TN

La conductora radial Elizabeth Vernaci apuntó contra la señal de noticias TN, por la forma de presentar artículos sobre la realidad. Con mucha ironía, la locutora criticó los temas a los que le da prioridad.

“Me encanta. Es el mejor informativo del momento. Me contó que hay un oso en una pileta en Los Ángeles, que hay una tromba marina en Rusia. No quiero saber nada lo que pasa en el país", expresó en el programa que conduce por Radio con Vos.

“Estoy con TN. Me siento bien con lo que me cuenta, ¿Lo que pasa en el país? Los despidos de Télam, la gente que no tiene plata. Eso no es un tema nuestro. La Argentina es esto: un oso en la pileta”, agregó, exponiendo la clara línea editorial que maneja el canal.