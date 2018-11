La insólita situación que vivió un cronista de TN con un policía en el Monumental

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un policía de la Ciudad, en pleno caos por los incidentes en el Boca River, le anticipó a un movilero de TN que la Superfinal se suspende, pese a que la CONMEBOL afirmó que el encuentro se postergará a las 18.

"Me acaba de decir que no se juega el partido, que tiene la orden la policía de que se saque a la gente. Les pido disculpas, porque no sé qué hacer", manifestó Leo Paradizo, el cronista de TN.

Semanas de planificación para elaborar un operativo de Seguridad para la Superfinal entre River y Boca. La propia inoperancia de la organización puso en peligro la segunda final de la Libertadores.

La Conmebol anunció que el partido se postergó para las 18, hinchas de River comenzaron a abandonar el Monumental por los incidentes que provocaron que el micro de Boca haya sido agredido y varios jugadores lesionados.