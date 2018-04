La insólita estrategia de Cambiemos para coartar el debate por la despenalización del aborto

A pesar de que el Gobierno dio luz verde para que el Congreso trate el proyecto de Ley para despenalizar el aborto; los bloques oficialistas analizan diferentes estrategias para coartar ese debate y trabar la aprobación del expediente.

Ahora Cambiemos apuesta a reimpulsar un proyecto que varias veces se presentó y es la creación de una asignación más alta que la AUH para que las mujeres víctimas de una violación no aborten.

El objetivo es desalentar la idea del aborto (ya considerado no punible aunque la ley que no siempre se aplica) y ayudar “a las futuras madres humildes a mantener a esos niños hasta los 18 años”.

El artículo 13 de la iniciativa promueve una "Asignación Universal por Hijo por Nacer" que consistirá en "una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a la mujer durante todo el curso del embarazo, siempre que no estuviere empleada, emancipada o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.714, modificatorias y complementarias. Esta prestación será equivalente a la fijada en el Decreto 1602/09 para los hijos menores de edad".

Al respecto, la diputada de la Coalición Cívica de Santa Fe, Lucila Lehmann, salió en defensa de la iniciativa: "Es para que una mujer que fue violada y decide seguir adelante esté acompañada y cobre una remuneración superior a la AUH con un bono hasta que el chico cumpla los 18 años, una forma de atacar este problema con una solución, además de una política de educación sexual en escuelas y universidades".

Asimismo, la legisladora de Elisa Carrió apuntó que "si una mujer se acerca con una hemorragia o alguna infección el médico, más allá de su secreto profesional, tiene la obligación de hacer la denuncia en la policía" por lo cual impulsó, además, la posibilidad de quitarle al profesional esa obligación.

"La mujer no se anima a ir a un hospital y termina muriendo porque piensa que va a ir presa, en todo caso hay que ir contra el médico que ha hecho el aborto clandestino pero se puede eximir a la mujer", advirtió.

No obstante, el Protocolo de Aborto No Punible vigente en el país es claro a la hora de proceder en casos de embarazos producto de violación y establece que la mujer no tiene que realizar la denuncia previa y el médico tampoco. La mujer solo tiene que firmar una declaración jurada.