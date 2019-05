La periodista oficialista María Julia Oliván dio un insólito motivo para justificar su paso por la conducción del programa 6,7,8 y su cambio ideológico. Además explicó que se fue de Intratables para pasar más tiempo con su hijo.

"Es que yo sabés que tenía tantas ganas de conducir. Era Marzo y era la opción que tenía. Me ofrecieron ser columnista, yo dudaba porque era analizar los medios desde la Televisión pública, pero vos sabés que soy media inocentona, tirando a boluda", afirmó Oliván.

olivan .mp4

La ex conductora de televisión afirmó que Diego Gvirtz le ofreció la conducción a último momento y que aceptó. Luego se mantuvo en el canal durante ocho meses, porque "como perdieron las elecciones, no quería que digan que me fui porque fueron derrotados".

En el programa Hora 25 que conduce Jorge Lanata, la ex panelista de Intratables manifestó que