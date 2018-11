El periodista realizó un particular editorial en Radio Mitre.

El periodista oficialista Marcelo Longobardi realizó un particular editorial en su programa de Radio Mitre, en donde comparó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el ex ministro de Economía Amado Boudou y el ex Presidente, Néstor Kirchner.

“Ayer ocurrieron episodios mundiales muy graves, uno de ellos en EEUU. Trump, igual que Boudou, echó al jefe de los fiscales, y por el mismo argumento que Boudou mandó a echar al procurador Esteban Righi", comenzó su análisis, en donde apuntó contra el ex ministro de Economía.

En otro fragmento, el periodista cercano a Cambiemos se refirió al ex presidente argentino: "Luego de eso amenazó a los demócratas y luego protagonizó una escena alucinante nunca vista en la Casa Blanca y si vista aquí en Argentina de parte de Néstor Kirchner, cuando echó a un periodista de la CNN al que mandó a sacarle el micrófono para que no le haga preguntas".