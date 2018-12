SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista oficialista Pablo Duggan presentó su libro ¿Quién mató a Nisman? junto a candidatos del peronismo y en el programa Involucrados ya lo vinculan como un futuro candidato por el Frente para la Victoria (FPV).

"Hubo mucha gente del kirchnerismo. Si, porque es un tema que interesa particularmente", reconoció Duggan.

Ante el relato, el conductor ultraoficialista Mariano Iúdica apostó lo que haría si el panelista se postula como candidato por el FPV: "¿Y ahora que sos? Si llegas a ser diputado por el Frente para la Victoria, te lo digo ahora, me desnudo y me depilo en una camilla acá. Si sos el ariete del Frente para la Victoria, me pongo en una tablilla y que me depilen".

"Solo escribí un libro contando la verdad. No era macrista antes, ni soy kirchnerista ahora", aseguró Duggan.

