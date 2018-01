La imperdible anécdota de Nancy Pazos que deja mal parado a Macri

La periodista Nancy Pazos contó una intimidad de Cambiemos que dejó mal parado a Mauricio Macri.

La periodista lo hizo en una entrevista con Matías Martin en su programa "Basta de Todo", en FM Metro.

"En un momento le digo a Mauricio: mirá no está bueno que construyas políticamente y no a un país destruido", arrancó Pazos.

"Macri hizo una lectura de que había llegado a todos lados de casualidad, porque le dije cómo llegó a la Ciudad y a Boca", siguió la periodista.

Y reveló que Macri le dijo: "Cuando hablás vos yo sé que hablás vos, pero cuando habla Diego (Santilli) no sé si habla él o hablás vos".

Macri se refería al ex marido de Pazos, Diego Santilli, hoy vicejefe de gobierno porteño, fue ex funcionario del presidente cuando era Jefe de Gobierno en la Ciudad. Y se enojaron ambos tras esa charla y Pazos contó que no hablaron nunca más.