La historia desconocida entre Fito Paez , el Indio Solari lo y la canción "Yo vengo a ofrecer mi corazón"

El reconocido músico de rock argentino Fito Paez contó cómo vivió esos años de la década del ‘80 cuando asesinaron a su abuela y a su tía en Rosario y reveló el papel central que tuvo el Indio Solari para no dejarse llevarse por la ira y el enojo por la impotencia que sentía de no haber podido hacer nada por sus dos madres postizas.

En aquellos años, el músico había compuesto la mítica canción “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. Tras el asesinato de Josefa Páez y Belia Zulema Ramírez de Páez, Fito fue invadido por el odio por las injusticia, compuso “Ciudad de pobres corazones” y decía que no podía cantar aquel himno a la solidaridad y al amor.

Embed

“Cuando sucede aquello en mi casa, el asesinato de mis abuelas, me pongo ‘panqueco’, hasta el día de hoy lo soy, pero en ese momento estaba salvaje y decepcionado. Es probable que en ese momento conocí el odio y el enojo cuando asesinaron a mis abuelas”, comenzó su relato el músico en el programa Morfi por Telefe.

Y reveló la charla que tuvo con el Indio Solari que lo ayudó a recapacitar: “Estaba en ese clima… un día voy a cemento a ve a Los Redonditos, en un momento llegó el Indio al camarín, me agarro y me dijo: ‘Che man, no está bueno, no está bien lo que decís, de no quera más el tema (Yo vengo a ofrecer mi corazón), es un tema precioso, tenes que valorar eso, es una canción maravillosa. Me lo comí. Es un recuerdo precioso”.

“El Indio me hizo darme cuenta de lo que estaba haciendo y me dio la perspectiva del valor y de las palabra que tenían las canciones y no podía ir por la vida pisoteando lo que había escrito y que tenía un valor que en ese momento intente negar”, reflexionó el cantante.