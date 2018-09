SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Agustina Macri, la hija del Presidente, estrenará este jueves su primera película "Soledad", basada en una historia real, a partir del libro "Amor y anarquía. La vida urgente de Soledad Rosas", del periodista y escritor Martín Caparrós.

Con 36 años se encargó de la producción del largometraje que registra la vida de la militante anarquista Soledad Rosas, una joven que en un viaje a Europa conoció la comunidad anarquista de Turín, se enamoró, y decidió quedarse allí hasta que cayó encarcelada y acusada de ecoterrorismo. Soledad se suicidó a los 24 años, mientras cumplía arresto domiciliario.

La película de Macri cuenta con el protagonismo de Vera Spinetta, otro nombre fuerte dentro de la cultura argentina. Caparrós, quien como autor del libro presenció la 'avant premiere', definió como "impresionante" su actuación.

Spinetta admitió, en diálogo con Ámbito Financiero, que el papel fue "un desafío enorme" y que "era muy importante poder conectar de verdad con ella y con todo lo que le pasó. Al ser una historia verídica y existiendo la familia quería hacer lo más humanamente posible la interpretación".

La directora reveló que Mauricio Macri vio la película y contó su reacción: "le gustó. Se emocionó mucho. También mi vieja y mis hermanos. Es muy emocionante para ellos ver algo en lo que laburé tanto, tres años. Desde hace muchos años trato de hacer mi camino, de meterme en el cine. Estaban muy emocionados de ver todo en la calle, de que finalmente se haga realidad algo con lo que yo estaba muy monotemática, era 'mi película y yo'. Están todos súper felices, me acompañan un montón, me apoyan y me dan mucho amor".