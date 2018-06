La hija del argentino expulsado del Mundial de Rusia hizo un descargo contra su padre

La hija de Néstor Penovi, el argentino que se aprovechó de una joven rusa en un video sexista, hizo su descargo en su cuenta de Instragram y dejó en claro que no tiene relación con él pero repudia el hecho que llevó a que lo expulsen de la Copa del Mundo.

Su mensaje lo compartió mediante una Storie y pidió que la compartan para que se difunda su posición ante los hechos. "Ese hombre es mi papá biológico, y no tengo relación alguna con él por lo cual lo que él haga no me involucra. Sin embargo, soy consciente de lo que hizo y lo repudio totalmente”, escribió la joven que se llama Juana Penovi.

Y pidió: “Por eso pido desde mi posición de hija que lo difundan, que se sepa qué hizo y que yo no tenga nada que ver”.