La hija de Daniel Filmus denunció por abuso sexual a dos médicos de la escuela ORT

Malena Filmus, hija del diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ Daniel Filmus, denunció junto a otros dos hombres a un ex médico de las escuelas judías ORT y Tarbut por presunto abuso sexual y corrupción de menores.

En los casos de Leandro Koch y Malena, denunciaron que los abusos por parte de Alberto Cirulnik se produjeron en el consultorio médico de la escuela ORT cuando el primero de ellos tenía 13 años y asistía a la sede de Yatay, y la hija de Filmus 14 e iba a la sede Montañeses del mismo colegio.

Por su parte, Darío Schvartz también era estudiante de ORT aunque denunció que padeció los abusos fuera de la institución. En este caso Cirulnik era amigo de la familia y su pediatra y al parecer fue víctima por parte del supuesto agresor desde que tenía 8 años y por un considerable tiempo.

"A partir de mis ocho años, Alberto me llevaba a acostar para dormir a la noche. Él me hacía masajes para que me relajara y dentro de esos masajes, me manoseaba. Y me pedía que también se los hiciera a él", detalló Schvartz, seguún informó la agencia Noticias Argentinas. Además, agregó que sufría los abusos mientras los otros adultos "estaban en el bar del club Kadima jugando al burako" y sus hermanos estaban en fútbol.

Este joven relató que el médico lo "atendió durante toda" la infancia y "en las consultas manipulaba" su cuerpo para que con mi mano "le toque el pene". "Los masajes y tocamientos se repitieron muchas veces, tanto en su casa y en el consultorio como en el club", agregó Schvartz, quien ahora tiene 34 años.

Asimismo, sostuvo que a los 12 o 13 años, cuando empezó a tomar contacto con su propia sexualidad, comenzó a entender lo que este adulto le estaba haciendo pero que recién pudo contarlo a los 20 años, primero en terapia.