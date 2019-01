SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que se anunciara la suspensión definitiva de la búsqueda de Emiliano Sala, su hermana Romina realizó un desesperado pedido en conferencia de prensa para que no cesen los intentos por encontrar al futbolista.

"Es muy difícil este momento, estoy muy confundida. Lo único que quiero es que encuentren a mi hermano y al piloto. Que se metan en nuestro corazón. Siento que están vivos. Pido que no paren de buscarlo. Sé que están vivos", pidió entre lágrimas la hermana del delantero.

La hermana del futbolista que había firmado contrato con el Cardiff City y que desapareció cuando se dirigía en avión rumbo a la ciudad galesa también agradeció el esfuerzo realizado, pero también reclamó que se siga rastrillando el Canal de la Mancha.

"Estamos contenidos. Le agradezco a la gente, sé que hubo una gran movida. Pido por favor que no paren de buscarlos. Yo tengo la esperanza intacta que están vivos. Quiero que se pongan en nuestro lugar. Sé que es difícil", apuntó.

Y agregó: "Esto es terrible, desesperante. No tenemos ninguna certeza de nada. No se encontró nada. Les pido por favor que sigan buscándolo. Sé que ellos nos están esperando. Emiliano es un luchador, sé que no se rindió".

Sala contó que la última vez que habló con su hermano fue "el lunes". "Me contó que iba al club a despedirse de los compañeros y que se venía para Cardiff para este nuevo reto que se se había propuesto. Estaba muy entusiasmado", reveló.

"La idea es ir al lugar de la búsqueda y seguir con la búsqueda. Sé que ellos están vivos. Agradezco enormemente a los medios, los clubes, los hinchas, a la Argentina, a mi pueblo y a todos los que se solidarizaron. Es un momento muy difícil. Quiero encontrar a mi hermano y al piloto", concluyó.