Nik, el dibujante de Gaturro, arremetió contra el conductor de televisión, Alejandro Fantino, por el caso de pedofilia y proxenetismo destapado en el club Independiente.

"Aaaaaah, bué... En vez de enfocarnos en los chicos, en las víctimas, en los sátrapas... resulta que ahora la culpa de todo la tiene Mirtha Legrand y Nacho Viale. Pongan el foco en lo que corresponda, por favor. Egos, a un costado", escribió Nik cuando Fantino hacía su editorial.

"¿Le pueden avisar a Fantino que queremos saber sobre los CHICOS ABUSADOS, sobre las VÍCTIMAS que no tienen micrófono ni programa? Nos importa un carajo los conductores y sus egos, no es lo importante, salgan del foco... NO es SOBRE USTEDES el tema. Narcisismo XXL", arremetió Nik en su cuenta personal de Twitter.

"Los medios deberían hacer un "Mea Culpa". A Latorre y Darthes se los defenestró xq no tenían "poder". En cambio al "poder" mediático no se los puede ni rozar. Yo creo que Mirtha Legrand se vio desbordada x una mujer q decía barbaridades y en ´código´", acusó Nik.

En el editorial, Fantino apuntó contra Mirtha Legrand y manifestó que iría a fondo en caso para conocer quiénes "están detrás" de la acusación en su contra manifestada en público por Natacha Jaitt.