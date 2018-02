La conductora Elizabeth "La Negra" Vernaci volvió a su programa en Radio Pop después de 45 días de vacaciones. Pero la vuelta no fue tan armoniosa ya que apenas inició el programa anunció que se iría una hora antes y manifestó su descontento con las autoridades de la radio.

LEÉ MÁS: La Negra Vernaci fue con todo contra Pergolini por su carta justificando los despidos en Vorterix

Vernaci sólo trabaja con un mismo operador y por un cambio de turnos, el suyo cubre dos horas por convenio hasta terminar el suyo, y luego tiene un relevo. Por un arreglo especial a pedido de Vernaci su operador se quedaba una hora más hasta terminar la emisión del programa que va de 16 a 19.

Pero ese arreglo no se hizo efectivo, entonces, la conductora anunció que se iría a las 18.

Embed

“A mi me gustan las cosas serias, bien hechas. Trabajo con un mismo operador”, manifestó la conductora al inicio de su programa.

Asimismo, con un poco de humor, ironizó: “Y todo porque no le quieren pagar más plata, y bueno para trabajar hay que cobrar”.

Vernaci exigió las condiciones convenidas para que su operador esté todo el programa, y esperando que la radio arregle la cuestión.

Por lo pronto La Negra no está dispuesta a ceder en sus exigencias y el día que volvía se enteró del cambio de operador al llegar; ya que -según dijo- no le mandaron ni un WhatsApp para comentarle la situación, así que en esas condiciones dijo "yo hago dos horas y me voy".