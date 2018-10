La furia de una reconocida abogada contra el diario La Nación

La letrada no tardó en responder ante la crítica del multimedio por ser parte de los "abogados mediáticos".

El diario oficialista La Nación publicó un fuerte editorial contra los abogados mediáticos a quienes catalogó de “fauna” y cuestionó que lleven adelante casos de la farándula. Al respecto, la letrada Ana Rosenfeld salió con los tapones de punta y les dijo de todo.

"Ante la indiferencia de los colegios profesionales, hay letrados mediáticos que prosperan con los escándalos y transmiten una deplorable imagen", advierte el editorial bajo el título “Abogado sin ética” y señala que “algunos aparecen envueltos en las situaciones más escandalosas... se ventilan sin pudor los nombres y hasta la problemática íntima de los clientes".

"Con total desparpajo admiten que sus honorarios entran en un canje cuando sus clientes pueden mencionarlos o llevarlos a la televisión", cuestiona y entre otros términos, define como "fauna" a este grupo de abogados.

Aunque la nota se referencia con una foto directamente de Fernando Burlando, Ana Rosenfeld se sintió aludida e hizo su descargo en Involucrados: "No somos una fauna, somos seres humanos, tenemos un megáfono para contar los casos, además yo tengo la voz autorizada para decir lo que digo. Ser mediática muchas veces me ayudó, y en otras me perjudicó. Los abogados somos los carteros".