El productor agropecuario Martín Tuculet mostró su decepción para con el presidente Mauricio Macri, quien le prometió que no tocaría las retenciones, pero finalmente las modificó. Hace “flaquear la confiabilidad”, consideró.

Tuculet había recibido en junio pasado al Presidente y allí le expresó las dificultades de los pequeños productores para poder desempeñar su tarea de forma óptima. La respuesta de Macri fue esperanzadora: "Quedate tranquilo, no va a haber ninguna modificación con las retenciones".

Sin embargo, la pasada semana el Gobierno modificó las retenciones y complicó a los productores como Tuculet, quien no tardó en demostrar su enojo con el jefe de Estado.

“Cuando alguien me mira a los ojos y me dice que una cosa no va a pasar, que siembre y que apueste y que esto va a tener determinadas reglas y después las cambian, realmente flaquea la confiabilidad de esa palabra”, disparó en el medio Tandil Despierta.

Si bien entiende que la medida es "algo esperable frente a la magnitud de la crisis”, Tuculet alertó que los productores agropecuarios “estamos atados al consumo interno con la venta de quesos y leche y eso nos dejó muy preocupados y viendo cómo salimos”.

“No fue solamente una vez que dijeron que no iban a modificar las retenciones, sino que lo repitieron varias veces, como una bandera. Yo entiendo la medida tomada por la crisis, pero hay veces que se toma con mucha liviandad del sector político cosas que no están a su alcance”, apuntó.