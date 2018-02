La furia de Margarita Barrientos tras el accidente en la inauguración de su restaurante

Apenas comenzada la inauguración del restaurante de Margarita Barrientos se desplomó el deck y como consecuencia de ello, la dirigente social recibió "un macetazo" en la cabeza, según relataron testigos.

En el acto inaugural de la casa de comidas, que fue construida en un vagón antiguo de la línea A del subte porteño donado por el gobierno de la Ciudad, se encontraba el ministro del Interior Rogelio Frigerio, se desplomó el deck de entrada, lo que provocó un serio accidente que por poco no terminó en tragedia.

Tras ello, la dirigente social habló con Eduardo Feinmann en el canal de noticias A24 y explicó lo sucedido: "Nosotros habíamos contratado una empresa para que hiciera toda la parte de adelante bien bonita, y la verdad que se vino abajo la entrada".

Además, Barrientos anticipó que "la empresa cobró todo y ha hecho muy mal el trabajo", al tiempo que agregó: "Ahora tomaron carta los abogados nuestros (el doctor Burlando)"

"No me golpeé, fue un raspón nada más", comentó respecto a la imagen en la que se la puede ver debajo de una maceta. "Estaba Frigerio y otros funcionarios del Gobierno", concluyó Barrientos, quien también aclaró que no sufieron ningún tipo de heridas.