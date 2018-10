La titular de la Oficina Anticorrupción no pudo explicar acerca de los procesos contra el Presidente.

La furia de Laura Alonso ante una pregunta incómoda: "No me llamaron para esto"

La titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso se excusó de responder acerca de sus decisiones dentro del organismo en lo referido a las causas contra los funcionarios del gobierno nacional iniciada por "conflicto de intereses".

"¿Durante tu gestión cuántos conflicto de interés has resuelto?", le preguntó la periodista de La Nación +.

"Pero decenas. Yo no traje, porque sinceramente no me llamaron para hablar de esto", afirmó Alonso.

"En general son todos favorables al Gobierno", la cruzó la periodista. Laura Alonso no detectó corrupción ni siquiera en que el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, haya tenido acciones en Shell, ni que el ex secretario de Comercio Miguel Braun tenga vínculos con los dueños de La Anónima, ni tampoco en que el Presidente, Mauricio Macri, se expida acerca del Correo Argentino.