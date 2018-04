La fuerte indirecta de Dady Brieva a Juan Cruz Sanz

El actor Rubén 'Dady' Brieva salió a defender a Mirtha Legrand por el escándalo de Natacha Jaitt y lanzó una indirecta contra Juan Cruz Sanz que sorprendió a todos

En diálogo con el programa "Modo Sábado", 'Dady' se animó a hablar de todos los temas y bancó a Mirtha por las críticas que recibió en el último tiempo tras el escándalo que generó Natacha Jaitt en su programa.

“El ídolo cuando cae del todo tenés una fila de gente de kilómetros para pegarle en el suelo. También ocurre eso. Sobre todo Mirtha que siempre ha sido conflictiva también”, apuntó Dady.

Y resaltó: “A partir de la primera entrevista de Midachi con Mirtha, vendimos muchísimas más entradas. Cuando los muchachos de mi partido le iban a gritar a Mar del Plata, yo me he parado de mano en una radio Kirchnerista para defender a Mirtha porque soy un tipo agradecido y aguanto los trapos”.

El actor, repasó gran parte de su carrera y sorprendió con su respuesta a la consulta sobre cuál era la pregunta que más odia.

"No, ninguna, para todo tengo respuesta. Me avala el que siempre he sido un tipo sincero, que nunca le he faltado el respeto a nadie. Me he enamorado, tuve hijos, la pasé mal en el divorcio, pagué cuentas de más, y me puedo plantar siendo sincero. No me grabo cuando hago el amor ni tomando merca. No aparece ningún video mío. Así que en ese sentido no tengo problemas”, disparó.