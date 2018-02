La fuerte confesión de Diego Brancatelli sobre la marcha que encabeza Moyano

El periodista Diego Brancatelli habló sobre la marcha del 21 de febrero contra las políticas del Gobierno de Mauricio Macri y realizó una fuerte confesión sobre sus sentimientos al compartir la lucha con el sindicalista Hugo Moyano.

El panelista defendió la movilización en Intratables y disparó contra el Gobierno. "Hay sindicatos que están alineados al Gobierno, que trabajan por y para el Gobierno, que no defienden a los trabajadores. Y hay quienes se quieren revelar frente a un proyecto político que lo único que quiere es acallar a los periodistas, tratar de que no se porteste en las escuelas, que no haya movilizaciones, que no haya sindicatos que levanten la cabeza para pedir un poco más. Quieren desideologizar y despolitizar absolutamente todo", apuntó.

Embed .@diegobranca hablo sobre la marcha que encabeza Moyano y confesó: "No podemos creer que estamos encolumnados atrás de un dirigente que va a tener que responder a la Justicia. Pero ¿no existen suficientes motivos para marchar, aunque seamos independientes?" pic.twitter.com/ZX4znhTHJu — El Destape (@eldestapeweb) 17 de febrero de 2018

Al tiempo que desechó los argumentos que critican la marcha por considerarla parte de una pelea entre Moyano y el Gobierno y confesó: "No importa quien convoque. No comparto absolutamente nada con Moyano. No podemos creer que estamos encolumnados atrás de un dirigente que va a tener que responder a la Justicia. Pero ¿no existen suficientes motivos para marchar, aunque seamos independientes? ¿no quieren reclamar por alguien que al lado la está pasando mal?".