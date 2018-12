La frase que Macri copió de Donald Trump y que usó en la conferencia de prensa

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras las reuniones en la cumbre del G-20 entre Mauricio Macri y Donald Trump, no solo quedaron los acuerdos entre ambos países. Al parecer, el mandatario norteamericano dejó frases para que el Presidente use en sus discursos.

En la conferencia que brindó esta mañana, Macri aseguró: "Argentina está en el camino correcto, pero hay que seguir trabajando. Como he escuchado alguna vez, 'en el único lugar dónde éxito viene antes de trabajo es en el diccionario'".

La frase que escuchó "alguna vez", llamativamente figura en la cuenta de Twitter de Trump: "The only place success comes before work is in the dictionary.” – Vince Lombardi", escribió el 13 de noviembre de 2012.

"The only place success comes before work is in the dictionary." – Vince Lombardi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de noviembre de 2012

