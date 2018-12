La frase de Cristina Kirchner que usó Nancy Dupláa en 100 días para enamorarse

En 100 días para enamorarse, la novela que protagoniza, la actriz hizo referencia a una frase utilizada por la ex presidenta.

“Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo”. Así respondió la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner a un discurso del actual mandatario, Mauricio Macri, en el cual pidió a un sector del peronismo que demuestre que “no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner”.

La frase se hizo viral enseguida y dejó en evidencia los discursos machistas que suelen estar naturalizados en el mundo de la política, en este caso, presente en las palabras de Macri. Esta vez, la actriz Nancy Dupláa hizo uso de la expresión “machirulo” y recordó a la frase de Kirchner.

En una escena de la novela de Telefé 100 días para enamorarse, en la que ella es protagonista, Dupláa se encontraba en una situación muy incómoda. Su auto se rompió en medio de la ruta y un hombre se acercó a ayudarla, pero con una actitud agresiva, machista y misógina.

“¿Así que vos sabés de mecánica? Te voy a contar una cosita que me pasó con la boluda de mi hermana, pelotuda. Me fundió dos autos. Las minas se hacen las que saben de mecánica y no saben una goma”, subestima a Antonia, el personaje de Dupláa, quien es hija de un mecánico. “Algunas saben…”, le indica ella.

Él, sin embargo, redobla la apuesta. “¿Ves esto? Es el macho. ¿Y dónde va el macho? En la colita de la hembra. ¿Y qué sonido hace?”, dice el hombre mientras hace un gemido. “Escuchame, estás hablando como un gil machirulo”, lo corta Dupláa. Él, ante esto, la trata de “feminazi”.

La escena termina con el hombre intentando propasarse con el personaje de Dupláa, quien en reiteradas ocasiones le deja en claro que no quiere saber nada más con él, que la deje tranquila y se vaya. Sin embargo, él insiste y se aprovecha de que no hay nadie más en el lugar para acosarla. Además, le da a entender que como él la ayudó, ella debe devolverle el “favor” de forma sexual.