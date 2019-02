La fórmula electoral de Brancatelli para ganarle a Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Diego Brancatelli analizó el presente político de cara a las elecciones de este año y dejó en claro la fórmula que le gustaría para que compita la oposición contra la reelección de Mauricio Macri.

"Para mi la fórmula es Cristina presidenta, Massa gobernador. Lavagna puede ser un buen ministro, Bossio un buen chofer. Hay laburos para todos", aseguró el periodista, en debate con los panelistas del programa Intratables.

Y agregó: "Si no logra Sergio Massa, que es un gran cuadro político, escuchar a la gente. Que alguien en vez de decirle 'bien, vamos para adelante' y no entiende que es con todos. Si no lee los números, y entiende que Cristina mide más de los que estaban arriba del escenario".

Y es que el acto de Alternativa Federal generó la polémica por la inclusión o no del kirchnerismo dentro del espacio. Hasta Débora Plager admitió que de esos dirigentes "no llega al balotaje ni uno de esos"