Luego de que se filtraran los videos íntimos del panelista Juan Cruz Sanz, la productora Kuarzo decidió apartarlo del programa Cortá por Lozano. Ahora salió a la luz la fuerte interna que tiene con la conductora del ciclo, Verónica Lozano, que decidió mantenerse al margen del escándalo.

“Nunca me pasó algo así. Es un tema muy delicado. Lo hablé con Darío Turovelzky y Raúl Slonimsky (de Telefe y Kuarzo) que se juntaron y decidieron convocar a Juan Cruz el lunes por la mañana a una reunión, pero un rato antes del encuentro él mandó un mensaje diciendo que pedía una semana y eso fue lo que yo comuniqué”, explicó la presentadora en una entrevista en Por si las moscas.

Además, reveló que Sanz cambió el teléfono por esta situación y nunca se comunicó con ella.

Pero la interna no surgió en los últimos días por la filtración de los videos de su vida íntima, sino que el panelista se enojó con la conductora porque no lo defendió cuando Natacha Jaitt lo involucró en una red de abusos de menores.

“Antes de esto me hicieron una nota en otra radio en relación a las declaraciones de Natacha en lo de Mirtha y yo dije ‘es un tema muy delicado, no estoy en condiciones de decir nada, para eso está la Justicia‘, y Juan se enojó conmigo. Yo le dije: ‘Bueno, Juan pero no hace ni un mes que te conozco’“, detalló Lozano.

Y aclaró: “Quiero ser cuidadosa al hablar, prefiero que él hable con la gente del canal y los días pongan un poco más de claridad sobre esto. Es todo confuso y complejo y tampoco hay una condena de lo otro.

En medio de toda esta situación, son muchas las versiones que indican que Juan Cruz será despedido del ciclo de Telefe.