El conductor de televisión Andy Kusnetzoff cruzará al director Ejecutivo del Instituto Nacional de Juventud, Piter Robledo, con el diputado Agustín Rossi en Podemos Hablar que se emite por Telefé.

El dirigente macrista y el diputado del peronismo compartirán mesa con el humorista Campi, el ex arquero Ubaldo Filliol, la vedette Nazarena Velez y la panelista Edith Hermida.

Robledo ya había participado en la mesa de Andy cuando pronunció una frase que fue repudiada en las redes sociales.

"Una cosa es el fin recreativo donde un pibe o piba que tiene una condición de clase media, que tiene un laburo, que puede ir a la escuela o a la facultad, y otra cosa es lo que pasa en barrios de extrema vulnerabilidad. Entonces, me parece que el debate es mucho más profundo, no es sí o no, pero me parece que hoy somos el tercer país con más consumo de alcohol y…”, había dicho.

