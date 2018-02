La exorbitante factura de luz y agua que le llegó a Natacha Jaitt

La mediática Natacha Jaitt publicó en Twitter que le llegó la factura de luz y del agua del mes de febrero. Con un comentario subido de tono además denunció que durante la noche le cortaron la luz por el intenso calor.

"Me llego la factura de la luz y del agua, estoy calculando que irme al CARIBE unos 30 días me sale $5 pesos más caro nada más...", escribió en su cuenta de Twitter. Los vuelos al Caribe no cuestan menos de 17 mil pesos.

La modelo, que reconoció su simpatía por Mauricio Macri en 2015 y que hizo campaña contra Daniel Scioli, además acusó que le cortaron la luz.

"DEVUELVAAAAAAN LA LUUUUUUUUUUUUUUZ", escribió a las 22. En la madrugada del viernes más de 92 mil familias quedaron sin luz.