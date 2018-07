La bailarina Caro Alves denunció ante la Justicia a su ex pareja, el cantante de reggae Fidel Nadal, por abuso y maltrato debido a que la hostiga en cada lugar que concurre. Un año duró la relación entre ambos pero hace dos meses que se separaron y el músico no la deja en paz.

A través de su perfil de Facebook, la joven hizo pública su denuncia y relató el calvario que le toca vivir a partir de que decidió separarse de Fidel Nadal. "Ayer viví una vez más una situación de mierda con mi ex pareja que se cree mi dueño apareciendo en lugares donde siempre voy", comenzó su relato.

Así, señaló que, esa noche, Fidel se presentó de "forma muy violenta" y que hubo "forcejeos". Alves describió: "Él, queriéndome apoyar a la fuerza, diciendo que eso es lo que me gusta, o queriéndome besar, preguntándome si no quiero estar más con él".

Acto seguido, el cantante "discutió y forcejeó con gente del lugar que quería sacarlo" (se trata de Vuela el Pez, un bar de Palermo), y aunque llegó a irse, "volvió a los minutos a seguir insistiendo después del escándalo". Porque aun cuando en esta ocasión intercedió personal de seguridad, Alves lamenta que Nadal "muchas veces cuenta con el apoyo de los lugares o la gente ya que lo conocen".

La bailarina advirtió, asimismo, que el cantante "no tiene ningún límite" por lo cual ya hizo la "denuncia legal".

"No soy la única que pasa por esto y quizás (el relato) ayuda a más personas a tomar coraje para no callar. ¡Señores, definitivamente se va a caer! Y todos tenemos la obligación de hacer algo desde el lugar que sea. Hoy me pasó a mí, mañana a tu hermana, tu hija, tu amiga, tu mamá o vecina, y muchas veces esto termina peor… ¡Bastaaa!", concluyó la bailarina.