SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luciana Salazar acostumbra a tener múltiples anécdotas de distinto tenor, sobre todo vinculadas a su vida sentimental.

Sin embargo, en el programa de Andy Kusnetzoff sorprendió con un episodio un poco escatológico. Contó qué es lo que hace cada vez que va a un baño ajeno.

"Soy medio obsesiva con esas cosas, si no es en mi casa, no. Excepto que esté en una emergencia. Pero no me siento en la tabla, soy muy asquerosa: hago de parada o a veces en vasitos", contó y generó sorpresa entre los invitados.

LEER MÁS: Tras el empate, Gallardo salió a festejar con los hinchas de River

"Cuando estamos en lugares donde no hay baños o los baños no son muy limpios, tengo una amiga muy de confianza que me trae vasitos de plástico, que después se los lleva y los tira", agregó.