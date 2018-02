Luego que se difundiera el audio en donde el ministro de Trabajo Jorge Triaca despide e insulta a su empleada Sandra Heredia, ahora salió a la luz una entrevista en la que el ministro de Trabajo presenta a la casera de la quinta frente al periodista Diego Iglesias.

Durante el programa Off The Récord, del canal La Nación +, Jorge Triaca recibió al ex CQC en su predio, cuando arribó la empleada, Sandra, con quien el funcionario bromeó: "Te voy a hacer famosa", le dijo.

Además, en la nota, llevada a cabo el 17 de octubre de 2016, se pudo observar a Sandra hacer el asado con el que Triaca agasajó al propio Iglesias.

Embed ESCÁNDALO | La entrevista a Triaca que prueba la relación con la empleada que echó pic.twitter.com/SPgaQCFAh6 — El Destape (@eldestapeweb) 16 de enero de 2018

Este lunes, se dio a conocer que Triaca echó a la propia Sandria con un audio de WhatsApp, donde propina durísimos insultos contra la mujer.

"Sandra, no vengas eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!". Con esta frase, el ministro de Trabajo despidió a una "casera" de su vivienda.

El audio lo dio a conocer el portal OPI Santa Cruz. La que la recibió es Sandra Heredia, su “casera” y asistente en la quinta propiedad del funcionario.

La empleada estaba en negro y no cobrará preaviso ni indemnización por el despido. Y además de todo, recibió esta fuerte agresión del ministro.

Heredia es una empleada que desde el año 2012 lo asiste en la quinta ubicada en Panamericana la cual es propiedad de Triaca junto con sus hermanos.