La emotiva historia detrás del efusivo relato de Pablo Giralt en el gol de Rojo

De todos los relatos del gol de Marcos Rojo para la clasificación argentina a octavos de final, ninguno tuvo la carga emotiva de Pablo Giralt. El relator no pudo contener las lágrimas y los golpes de puño sobre la mesa en el festejo.

"Nunca hay que darse por vencido, hay que dejar siempre todo, nunca jamás en la vida, carajo, nunca", fue la frase repetida por el relator mientras comenzaba la emoción. Y detrás de la celebración existían motivos que terminaron con emotivo relato.

Embed NUNCA SE ATREVAN A DARSE POR VENCIDO!

Siempre hay que creer!

Vamos Argentina. pic.twitter.com/QqvrHyJaFs — Pablo Giralt (@giraltpablo) 26 de junio de 2018

"La verdad que sufrimos mucho, porque venía torcida la historia. Fue un desahogo. La verdad es que la Argentina tuvo suerte porque se le dieron un par de resultados y pudo enderezar un poco la historia. Fue una primera fase como si fuera eliminatoria en el segundo partido. Una carga emocional tremenda. Ahora arranca otro Mundial", aseguró Giralt en diálogo con La Nación.

Y continuó: La alegría de que esta generación de jugadores puedan dejar en claro su garra, su entrega. Y que todo lo que se viene diciendo, de su falta de voluntad y de ganas, queda desmentido. Y sobre todo por Messi, como me pasa a mí y le pasa a todos los argentinos, me gustaría que hiciera un gran mundial porque puede ser él último".

"Pero fue un día tremendo, cargado de emociones, donde se vuelta cumplir lo que digo en todos los mundiales. Es una maravilla ver a todos los argentinos viviendo esto. Me imaginaba a mi familia disfrutando en casa. Lo vivo como un argentino más, como un hincha más. Esa es la síntesis. Un hincha más en la selección y que cada cuatro año me doy el lujo de vivirlo de esa manera. Respetando la profesión, pero no privándome de disfrutar a la selección. Orgulloso de ser argentino. Ojalá siga este recorrido, y que dure mucho. Nunca hay que dejar de soñar", explicó.

