La emotiva despedida de la familia de Agustina Imvinkelried

Luego de estar más de 24 horas desaparecida, el cuerpo de Agustina Imvinkelried fue encontrado este lunes por la mañana en un descampado, a unos 200 metros del boliche al cual había ido a bailar la noche anterior. Por el femicidio, el principal sospechoso es Pablo Trionfini, quien se suicidó antes del hallazgo del cuerpomientras la Policía rodeaba su casa para allanarla.

La noticia fue un fuerte golpe para la familia de la chica de 17 años, la cual tuvo que aguantar los comentarios malintencionados que suelen surgir ante estos casos, en los que se cuestiona a la víctima por lo que llevaba puesto o lo que estaba haciendo.

Algunos de sus familiares decidieron publicar en sus redes sociales mensajes de despedida para Agustina. Algunos de ellos fueron su hermano Nahuel, su prima Melani y su novio, también llamado Nahuel.

“Cuando entré en la realidad, eran las 4 de la mañana y te estaba buscando en un descampado lleno de barro con el flash del celular, en el medio de tanta oscuridad esperando que me grites, que me des una señal, ahí estaba yo para rescatarte y decirte q ya todo iba a pasar, esperando un llamado que diga que ya habías vuelto a casa y que estabas bien, que todo iba a estar bien, pero no fue así”, comenzó el desgarrador mensaje de Nahuel Imvinkelried, hermano de Agustina.

Y continuó: “Tu señal nunca apareció , el llamado nunca llegó. ¿Por que a vos? Si nunca le deseaste el mal a nadie. ¿Por que a nuestra familia? Nunca le hicimos mal a nadie, habiendo tanta gente sucia en este mundo, ¿por que vos? Nunca voy a entender esta vida de mierda, ni esta justicia de mierda. Te amo Agustina, hoy, mañana y toda la vida, nos vemos pronto mi pendeja hermosa”.

Melani Imvinkelried, por su parte, también publicó un emotivo texto junto a una foto en la que posa con su prima. “Hace no mucho tiempo fuimos al cementerio por el nono y entre risas nos cuestionamos quién sería la/el próxima/próximo. Imposible no pensar en ese día y en ahora. Generalmente pensamos que estamos exentos, que pasa en otro lugares y de un día a otro la vida cambia y nos pone pruebas que en este momento no puedo entender ni aceptar”, escribió.

En medio del dolor, apuntó a los medios de comunicación por el tratamiento del caso. “No falleció, no se enfermó, no se accidentó: la mataron. Nos sacaron una parte de nosotros, nos rompieron alma y corazón. No la vamos a volver a tener: la perdimos. Dolor, tristeza, impotencia, angustia, bronca, es poco de lo que siento. Estoy en blanco y sin mucho más en mi cabeza. ¿Por qué, para qué? Es innecesario pedirlo de nuevo, pero por favor, respeto”, cerró.

Nahuel Nagel, novio de la adolescente, también publicó fotos en la que se lo ve, sonriente, con Agustina. “Quisiera despertarme y que todo esto sea un sueño, te voy a extrañar mucho mi amor, siempre en mi corazón, volá bien alto mi reina sé que nos vamos a volver a encontrar”, fue su mensaje.

