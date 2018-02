El titular del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, estalló contra el periodismo en la mesa de Mirtha Legrand y adelantó el contraataque judicial que tiene pensado contra la embestida de los medios hegemónicos.

La 'Diva de los Almuerzos' apuntó contra el líder sindical con una lista de causas en su contra que leía de uno de sus machetes y acusándolo de enriquecimiento, pero Moyano la interrumpió para aclarar que no estaba imputado y criticó la persecución mediática.

"Son todos los comentarios que hacen muchos periodistas", sostuvo y segundos más tarde apuntó: "¿Saben las cosas que dicen? De todo han dicho de mí, pero no me detengo a contestar porque es inútil. Lo dicen porque los mandan a decirlo o se lo crean. En muchos casos los medios no me quieren".

"Le hacen en la cárcel una nota a 'Bebote' Álvarez y al 'Caballo' Suárez para que hablen mal de mí, a propósito ¿Cómo se pueden creer esas cosas?", criticó.

Legrand intentó contraatacar y le cuestionó que hubiera llamado "cucaracha" a la diputada Graciela Ocaña, una de sus denunciantes. Pero Moyano retrucó: "Ella me trató de corrupto, involucró a toda mi familia ¿y yo le tengo que pedir disculpas?".

Al tiempo que reveló su contraofensiva judicial. "Cuando vaya a la Justicia tengo once denuncias entre distintas personas que han salido a hablar cualquier disparate".