La durísima carta abierta contra Alejandro Fantino por parte de su prima

La entrevista de Alejandro Fantino con Alfredo Casero tuvo inmensas repercusiones en las redes sociales. Sin embargo, una dura carta de la prima del conductor fue la que mayor impacto generó, con un contenido que alude a los recuerdos de su infancia, un padrino desaparecido, y el repudio de su familia por dejar en el olvido las banderas que los representan.

Edelveis Almada es la prima del periodista por parte de la madre y, cuando vio la nota completa, se indignó. No tanto por los dichos del actor, ferviente defensor del actual gobierno, sino por la actitud que, según ella, tuvo Fantino a la hora de escucharlos.

"Tengo que decir que luego de que Alejandro escuchara entre risas al mediocre de Casero, que le festejara sus chistes malísimos, su ordinariez, su vulgaridad, me vi compelida a decir que me da vergüenza tener parentesco con Fantino", escribió al comienzo de su publicación.

Luego, tras remarcar el vínculo que mantuvo con el conductor durante su infancia en Santa Fe, habló sobre su hermano Elvio, quien desapareció durante la dictadura.

"Pero éste, el hombre en que se ha convertido, repito, este me da mucha vergüenza y ahora también mucha rabia. Porque mi hermano Elvio, desaparecido en dictadura, mi hermano del que aún no conocemos su destino, mi hermano querido que seguramente murió entre torturas y espanto, lo había elegido para ser su padrino", explicó.

Y agregó: "Ahora, cuando lo veo entrevistar sin pudor a Aldo Rico, a Macri, cuando lo veo entre risotadas festejar los agravios, me da mucha pena por mi hermano Elvio, por mis tías a las que ni siquiera, pese a todo el amor que le dieron, jamás volvió a verlas; me da pena por mi padre, su tío, me da pena él mismo, porque no ha aprendido nada de nuestra familia, porque se ha cagado en todos los valores que nosotros levantamos como bandera, porque ha elegido la vereda de enfrente a nuestras convicciones, porque nunca, jamás ha nombrado o reivindicado a Elvio, es más creo que se avergüenza de esta familia, eligiendo lo que más conviene a sus intereses económicos".

