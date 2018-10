La dura denuncia de Burlando contra La Nación por una polémica nota

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diario oficialista La Nación publicó un polémico editoral, titulado "Abogados sin ética" en referencia al trabajo del letrado Fernando Burlando en el mundo mediático. Ahora, el defensor salió con los tapones de punta contra el medio oficialista.

"En estas oficinas se manejan cosas que pueden molestar. Lo de ayer fue nefasto, porque hablaban de algún abogado que no soy yo", señaló Burlando. "Tengo opiniones políticas, nadie puede llevarme, me parece una censura lo que hicieron con este editorial. Yo trabajo hace 30 años con la misma intensidad, se acordaron un poco tarde", arremetió en el programa Involucrados.

Además, manifestó que lo que le molestó fue “el tono de crítica, de pontificación que tuvo el editorial” y reveló que durante el lunes llamó “a varias personas que hacen los editoriales del diario, y salvo uno que tiene problemas de salud, los demás se escondieron como ratas, y le echaron la culpa a Julio Saguier” .

Sobre este último, dijo: “Lo traté de llamar varias veces y no me atendió. Me parece que si tiene algo en mi contra lo mejor es dar la cara y no esconderse".