La dura crítica de Tinelli a Macri por el salario de los trabajadores

El conductor y empresario de medios Marcelo Tinelli opinó sobre la marcha de que los trabajadores realizaron contra las políticas del Gobierno y apuntó contra Macri por el techo a las paritarias.

El conductor fue consultado sobre la movilización que encabezó el titular de Camioneros, Hugo Moyano, y consideró que "hay otros caminos para resolver los problemas", aunque resaltó que las políticas de Cambiemos se oponen a los trabajadores y a los más humildes.

"Veo una Argentina con una grieta que sigue estando. Estos enfrentamientos no conducen a nada y es algo que tenemos que superar los argentinos, porque la persona que hoy sufre, que no tiene laburo, lo que quiere es esperanza; saber que aunque no tenga nada hay un futuro mejor; quiere una economía mejor, que no haya inflación, que las tarifas no aumenten, poder tener un sueldo digno, porque si aumenta la inflación un 25% y se negocia un salario por el 15% hay gente que se va a sentir molesta", sostuvo.