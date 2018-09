Tras los anuncios del presidente Mauricio Macri y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la diputada y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, brindó un discurso en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde lanzó fuertes advertencias hacia el Gobierno.

Entre ellas, apuntó contra el ministro de Producción, Dante Sica, por el rol de las pymes: "Este Sica es la definición. Por ahí que me quiere correr a la UIA. Yo ya le dije que si se me corre, y lo digo públicamente, de la alianza con las pymes yo le digo 'traidor' y me lo bajo. Se lo dije delante de Mario Quintana".

Y agregó: "Cuando uno tiene conducta no necesita cargos. Mi alianza es con ustedes. Es generar pymes de consumos internos pero también pymes exportadores con pequeños mercados. Si 30 mil pymes me exportan cien mil dólares más la producción primaria, más la alimentación, cumplimos el programa de Alberdi".