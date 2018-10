SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Luis Ventura reveló que, según comentarios de la época, la histórica conductora oficialista Mirtha Legrand habría tenido un romance con el ex boxeador Carlos Monzón.

La diva de los almuerzos rápidamente salió a negarlo y Ventura pidió disculpas, aunque aseguró que fue un fuerte rumor instalado y que ese habría sido el motivo por el que Mirtha y Susana Giménez estuvieron distanciadas largos años.

No obstante, Legrand no aceptó las disculpas y redobló la apuesta: “Quiero ir a juicio, no me interesa que se arrepienta, me hizo daño".

"Miente, miente, que algo quedará", cerró la conductora amiga de Mauricio Macri, respecto al comentario del periodista.