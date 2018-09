La drástica decisión que tomó Dady tras su polémico comentario sobre le Gobierno

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor 'Dady' Brieva anunció que no volverá a hablar de política en medios de comunicación, luego de las críticas y la persecución que sufrió por declarar que quiere que "la pasemos mal" para que la gente no vuelva a votar al macrismo.

En una extensa entrevista que le concedió al periodista Luis Novaresio para su ciclo en A24, 'Dady' demostró su enojo porque la persecución se extendió a sus hijos, al tiempo que consideró que lo atacan porque "no se bancan que sea K".

"No, loco, te agradezco mucho. No voy a ningún otro programa a hablar de política, promete que ese va a ser mi verdadero aporte. Voy a tratar de no molestarlos, voy a tratar de hacer reír, que es lo único que hago", anunció sobre el final del programa.

Y completó: "El día que quiera hablar de política hablaré en un plenario, en una facultad, para algunos compañeros. En estos momentos álgidos este va a ser mi aporte".